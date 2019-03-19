Чем известен Нурсултан Назарбаев

Источник: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Назарбаев Нурсултан Абишевич родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области (Казахстан). В 1967 году окончил вечернее отделение завода-втуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976-м — заочную Высшую партийную школу при Центральном комитете (ЦК) КПСС. Доктор экономических наук, тема диссертации — «Стратегия ресурсосбережения в условиях становления и развития рыночных отношений».

С 1958 года работал на строительстве Карагандинского металлургического завода. В том же году поступил в Днепродзержинское техническое училище при Днепровском металлургическом комбинате на Украине. После его окончания вернулся на Карагандинский металлургический комбинат. Работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.

В 1962 году стал членом КПСС. С 1969 по 1973 год — на комсомольской и партийной работе в городе Темиртау. В 1973—1977 годах занимал должность секретаря партийного комитета Карагандинского металлургического комбината. Затем был секретарем, вторым секретарем Карагандинского обкома партии.

С 1979 по 1984 год — секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана. Входил в состав Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 1984 году назначен председателем Совета министров Казахской ССР. Возглавлял правительство союзной республики до 1989 года.

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990—1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР (1979−1989), народным депутатом СССР (1989−1991).

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе (98,7% голосов).

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78%). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15% голосов).

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз. В апреле 2011 и апреле 2015 годов он переизбирался на высший пост с результатом 95,55% и 97,75%.

Нурсултан Назарбаев — председатель правящей партии «Нур Отан» («Светлая Отчизна»). В мае 2010 года парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом лидера нации. Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы. За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы.

Нурсултан Назарбаев также занимает пост председателя совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов.

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой».

Автор книг «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994−1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других.