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18:07 (мск), источник: ТАСС

Челябинский губернатор Борис Дубровский подал в отставку

ТАСС, 19 марта. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.

Источник: РИА "Новости"

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», — приводит пресс-служба заявление Дубровского.

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