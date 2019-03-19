Челябинский губернатор Борис Дубровский подал в отставку
ТАСС, 19 марта. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.
ТАСС, 19 марта. Об этом говорится в выпущенном во вторник заявлении главы региона.
«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область — замечательный регион, и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», — приводит
Новость дополняется