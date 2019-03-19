Назарбаев по сути останется у власти, считает Затулин

Источник: РИА Новости

Назарбаев заявил во вторник, что принял решение сложить полномочия главы государства с 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового президента.

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«Токаев может быть, а может не быть президентом. Но самое главное заключается в том, что президентом по сути у Казахстана останется Назарбаев, как бы он ни назывался. Назарбаев хочет реализовать схему, которую в Китае использовал Дэн Сяопин (политик, являвшийся фактическим руководителем Китая с конца 70-Х годов до начала 90-х прошлого века — ред.) — находиться рядом с властью, занимать какой-то важный пост, но при этом уступить первое место другому и контролировать этого другого», — сказал Затулин РИА Новости.

По мнению депутата, Токаев является вполне подходящим кандидатом, который бы смог занять соответствующий пост.

«Он человек подконтрольный, ему 65 лет, он прошел огонь, воду и медные трубы вместе с Назарбаевым. Я вспоминаю, что в 1994 году, когда я был депутатом первой Государственной думы, молодым политиком, он как раз стал министром иностранных дел Казахстана. Мы встречались с ним в казахском посольстве в Москве. Он вполне может быть таким человеком. Меньше всего, я думаю, Назарбаев доверяет кому-то безоглядно. Поэтому он выстраивает такую очень сложную схему, при которой он будет продолжать руководить», — сказал Затулин.