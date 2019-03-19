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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинские олигархи объединились против Порошенко

Несколько украинских олигархов потеряли веру в действующего главу государства Петра Порошенко и предпочитают оказывать помощь и поддержку любому из его конкурентов на грядущих президентских выборах. Об этом говорится в материале «Украинской правды», опубликованном во вторник, 19 марта.

Источник: Reuters

Непримиримыми оппонентами Порошенко являются Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин и Игорь Коломойский (в октябре 2018 года журнал «Новое время» оценивал их состояние в 489 миллионов долларов, 102 миллиона долларов и 1,6 миллиарда долларов соответственно) — их «Украинская правда» называет «тройственным союзом», члены которого уверены, что Порошенко нельзя дать победить во второй раз.

«Можно не смотреть интервью Игоря Коломойского, чтобы понять его отношение к действующему президенту. Достаточно включить [телеканал] “1+1” (принадлежащий Коломойскому — прим. “Ленты.ру”) и посмотреть несколько часовых “расследований”, которые в сути своей являются ничем иным как предвыборной “чернухой” против Порошенко», — указывают авторы материала.

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В последнее время в «открытую войну» с Порошенко вступил телеканал «Интер», принадлежащий Фирташу и Левочкину. Как отмечается, в последние несколько недель этот канал стал едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера националистической организации «Национальный корпус» Андрея Билецкого (члены объединения в середине марта предпринимали попытки сорвать митинги Порошенко). А в феврале на «Интере» начали появляться положительные сюжеты о лидере президентской гонки Владимире Зеленском, которого связывают с Коломойским (сам олигарх говорил, что поддерживает Зеленского «как самый лучший болельщик», отметив, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты).

«Если не считать Коломойского и Фирташа, то остальные [олигархи] нам не мешают. То есть и не воюют против нас, но и не помогают. Это будет точная формулировка», — заявил «Украинской правде» источник в штабе Порошенко.

Последним серьезным медийным союзником Порошенко оказались телеканалы, связанные с окружением старого-нового олигарха Виктора Медведчука (в июле 2018 года газета «Вести» сообщила, что Медведчук приобрел телеканалы «112 Украина» и NewsOne).

«Интересная история. Его патрон и кум (президент России Владимир Путин — прим. “Ленты.ру”) требует уничтожить этого Порошенко, а [Медведчук] его скрыто поддерживает. Видно, нынешняя ситуация его больше устраивает, чем возможный приход, например, Зеленского», — сказал один из влиятельных однопартийцев Медведчука (он является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, второй тур в случае необходимости будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.

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