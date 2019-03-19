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20:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию во вторник, 19 марта. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает телеканал «Звезда».

Источник: Reuters

Как отмечается, визит был нанесен по поручению российского президента Владимира Путина. В Дамаске Шойгу провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Он также передал ему послание от Путина.

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Во время переговоров стороны затронули борьбу с международным терроризмом в Сирии, а также обеспечение безопасности в регионе. Кроме того, обсуждалось возвращение беженцев и оказание сирийцам гуманитарной помощи.

Шойгу во время переговоров отметил успехи в борьбе с боевиками и распространением террористов в Сирии при помощи России. В то же время он указал, что не всех устраивают успехи в восcтановлении мирной жизни. «Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», — подчеркнул министр.

В феврале сообщалось, что в Сирии в свои дома вернулись более 1,6 миллиона человек.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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