Рябков напомнил о значении аббревиатуры НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны-члена НАТО или схожего.

«Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало», — сказал Рябков, комментируя заявление Трампа.