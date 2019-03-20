Рябков напомнил о значении аббревиатуры НАТО
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.
РИМ, 19 мар — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не исключает предоставления Бразилии статуса
«Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало», — сказал Рябков, комментируя заявление Трампа.
Но хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора.