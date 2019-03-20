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00:35 (мск), источник: РИА Новости

Рябков напомнил о значении аббревиатуры НАТО

РИМ, 19 мар — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этой организации.

Источник: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не исключает предоставления Бразилии статуса страны-члена НАТО или схожего.

«Нам надо, конечно, повнимательнее посмотреть, что там реально прозвучало», — сказал Рябков, комментируя заявление Трампа.

Но хотел бы в порядке общего наблюдения отметить, что организация НАТО расшифровывается как Организация Североатлантического договора.
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