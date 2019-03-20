Второй президент Казахстана. Чего эксперты ждут от преемника Назарбаева
АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/ — Политологи называют
АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/ — Политологи называют
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом его полномочия переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана
Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.
Он напомнил, что Токаев является выпускником МГИМО, доктором наук, свободно владеет английским и китайским языками.
«Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал
Токаев окончил Пекинский институт иностранных языков, Дипломатическую академию МИД РФ, является ее почетным доктором и профессором. Он считается политиком умеренных взглядов и не сторонником радикальных изменений в республике.
«Что касается Токаева, я думаю, это человек очень умеренных взглядов, человек, который не любит
По его словам, Токаев — не сторонник
Насколько можно судить по всей его биографии, по всему бэкграунду, то он не сторонник
каких-торадикальных изменений.
Приход к власти Токаева, скорей всего, не принесет принципиальных изменений в политический курс республики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», которая рассказывает о главных политических фигурах республики и была издана более 10 раз, Данияр Ашимбаев.
«Нужно понимать, что вертикаль власти была заточена под Нурсултана Назарбаева и переход ее к Токаеву займет длительное время. Это вопросы правовые, политические и экономические. На данный момент ситуацию контролирует Назарбаев, и понятно, что стабильность курса во многом гарантирована им и выбранным им преемником. То есть ожидать больших изменений во внешней и внутренней политике, в экономике, я думаю, не стоит», — считает Ашимбаев.
По его словам, проведенная недавно смена правительства, назначение нового генпрокурора и руководителей регионов говорит о том, что эти «вопросы во многом обозначены первым президентом и вряд ли будут подвергнуты ревизии вторым».
«У Токаева есть свои взгляды, но не думаю, что они сильно разнятся с курсом Назарбаева. Они будут касаться, прежде всего, стиля работы, и этот вопрос во многом будет связан с тем, какие люди войдут в команду нового президента. Понятно, что у него есть своя референтная группа, работавшая с ним в МИДе, в аппарате Сената. Но кто именно какие должности получит, станет ясно в ближайшее время», — пояснил политолог.
Он отметил, что Токаев становится полноценным президентом страны до истечения полномочий, на которые избирался Нурсултан Назарбаев. Этот срок истекает в 2020 году.