Второй президент Казахстана. Чего эксперты ждут от преемника Назарбаева

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Касым-Жомарт Токаев, который вступит в должность президента Казахстана 20 марта, является известным дипломатом с большим опытом работы в разных структурах и обладает умеренными политическими взглядами.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом его полномочия переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги, которая намечена на 20 марта.

Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном. Нурсултан Назарбаев первый президент Казахстана

Он напомнил, что Токаев является выпускником МГИМО, доктором наук, свободно владеет английским и китайским языками.

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«Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьером и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану», — подчеркнул первый президент Казахстана.

Умеренные взгляды

Токаев окончил Пекинский институт иностранных языков, Дипломатическую академию МИД РФ, является ее почетным доктором и профессором. Он считается политиком умеренных взглядов и не сторонником радикальных изменений в республике.

«Что касается Токаева, я думаю, это человек очень умеренных взглядов, человек, который не любит каких-либо резких движений в какую-либо сторону. Про него давно говорили, что он более или менее оптимальная фигура для транзита [власти], в какую бы сторону и по какому сценарию он бы не осуществлялся. Я думаю, завтра, когда будет присяга нового, уже второго президента Казахстана, последуют какие-то его заявления, какие-то вещи он должен обрисовать», — рассказал ТАСС казахстанский политолог, государственный и общественный деятель, бывший советник министра общественного развития республики Айдос Сарым.

По его словам, Токаев — не сторонник каких-либо резких изменений в политике, и «если таковые будут, то, наверное, это будет все-таки постепенная эволюция».

Насколько можно судить по всей его биографии, по всему бэкграунду, то он не сторонник каких-то радикальных изменений. Айдос Сарым бывший советник министра общественного развития республики

Без изменений курса

Приход к власти Токаева, скорей всего, не принесет принципиальных изменений в политический курс республики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане», которая рассказывает о главных политических фигурах республики и была издана более 10 раз, Данияр Ашимбаев.

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«Нужно понимать, что вертикаль власти была заточена под Нурсултана Назарбаева и переход ее к Токаеву займет длительное время. Это вопросы правовые, политические и экономические. На данный момент ситуацию контролирует Назарбаев, и понятно, что стабильность курса во многом гарантирована им и выбранным им преемником. То есть ожидать больших изменений во внешней и внутренней политике, в экономике, я думаю, не стоит», — считает Ашимбаев.

По его словам, проведенная недавно смена правительства, назначение нового генпрокурора и руководителей регионов говорит о том, что эти «вопросы во многом обозначены первым президентом и вряд ли будут подвергнуты ревизии вторым».

«У Токаева есть свои взгляды, но не думаю, что они сильно разнятся с курсом Назарбаева. Они будут касаться, прежде всего, стиля работы, и этот вопрос во многом будет связан с тем, какие люди войдут в команду нового президента. Понятно, что у него есть своя референтная группа, работавшая с ним в МИДе, в аппарате Сената. Но кто именно какие должности получит, станет ясно в ближайшее время», — пояснил политолог.