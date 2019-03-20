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02:46 (мск), источник: ТАСС

В ЕС ожидают поэтапной смены власти в Казахстане

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/ — По мнению представителя Евросоюза, объявивший о сложении президентских полномочий Нурсултан Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях».

Источник: AFP 2019

В Евросоюзе ожидают поэтапной смены власти в Казахстане после заявления президента Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель сообщества.

«Мы ожидаем плавного перехода в соответствии с конституцией Казахстана», — сказал он.

По его словам, Назарбаев «сыграл большую роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях». «Будучи президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет, Назарбаев продвигал реформы по модернизации, в том числе конституционные. Назарбаев сыграл важную роль в развитии сотрудничества как на региональном, так и на глобальном уровнях с особым упором на содействие миру, стабильности и безопасности», — отметил он.

Представитель ЕС подчеркнул, что «Казахстан остается одним из ключевых партнеров ЕС в регионе».

«Республика стала первой страной в Центральной Азии, которая подписала с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Евросоюз является первым торговым партнером Казахстана, как и первым иностранным инвестором в Казахстане», — добавил он.

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