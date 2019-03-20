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00:59 (мск), источник: ТАСС

Президент Бразилии доволен итогами своего визита в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 марта. /ТАСС/. — Жаир Болсонару заявил о важных результатах переговоров в сфере экономики, безопасности и внешней политики.

Источник: AFP 2019

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил удовлетворение итогами завершившегося во вторник своего визита в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы покидаем Соединенные Штаты с ощущением выполненной миссии. Нам удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между Бразилией и США», — отметил он.

В качестве одного из главных достижений визита президента крупнейшего южноамериканского государства в Вашингтон преподносится подписание соглашения, открывающего возможность использования американскими фирмами бразильского космодрома Алкантара на северо-востоке страны для осуществления коммерческих запусков. Отсутствие конкретных договоренностей в области торговли, по мнению представителей деловых кругов, придает этим переговорам скорее символический характер, писала ранее газета Folha de S.Paulo.

1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении Дональда Трампа.

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