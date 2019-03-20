Президент Бразилии доволен итогами своего визита в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил удовлетворение итогами завершившегося во вторник своего визита в США. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы покидаем Соединенные Штаты с ощущением выполненной миссии. Нам удалось достичь важных результатов в сфере экономики, безопасности и внешней политики, а также укрепить дружеские связи между Бразилией и США», — отметил он.
В качестве одного из главных достижений визита президента крупнейшего южноамериканского государства в Вашингтон преподносится подписание соглашения, открывающего возможность использования американскими фирмами бразильского космодрома Алкантара на
1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную