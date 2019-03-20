Новый президент Казахстана вступил в должность

Источник: РИА "Новости"

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента», — сказал Токаев, положив правую руку на Конституцию страны.

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Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана досрочно прекратила полномочия Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего республику с июня 1989 г., говорится на сайте комиссии. «Определить 20 марта 2019 г. датой принесения народу присяги президента республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем», — уточняется в сообщении ЦИК.

Токаев после принятия присяги станет президентом Казахстана без приставки «исполняющий обязанности», пояснил «Интерфаксу» экс-руководитель Конституционного совета страны Игорь Рогов. «Наша Конституция не знает понятия “и.о.”, у нас нет исполняющих обязанности. После принесения присяги он становится президентом», — уточнил Рогов. По его словам, Токаев будет руководить страной до истечения срока полномочий предшественника.

Во вторник, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о досрочном уходе в отставку. В соответствии с Конституцией Казахстана, президентские полномочия переходят к спикеру сената Токаеву. При этом Назарбаев продолжит возглавлять Совета безопасности республики и партию «Нур Отан» («Свет Отечества»). Он также сохраняет за собой членство в Конституционном совете.