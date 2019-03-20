Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Источник: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — сказал Токаев.

Кроме того, президент выступил с инициативой назвать центральные улицы городов областных центров республики именем Назарбаева.

«Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева», — сказал Токаев.

Он также отметил, что первый президент страны останется пожизненным «отцом народа».

Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы — отцом народа. Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана