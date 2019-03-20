Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Столица Казахстана должна называться Нурсултан — Токаев.
АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Столица Казахстана должна называться Нурсултан — Токаев.
Президент Казахстана
«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — сказал Токаев.
«Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева», — сказал Токаев.
Он также отметил, что первый президент страны останется пожизненным «отцом народа».
Согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы — отцом народа.