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11:45 (мск), источник: Daily Storm

Борт Шойгу над Сирией сопроводили истребители Су-35 с базы Хмеймим — видео

Глава Минобороны РФ совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента России Владимира Путина.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны России опубликовало видео полета самолета главы военного ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии. В комментарии к ролику отмечено, что борт министра сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. Шойгу 19 марта совершил рабочую поездку в Сирию, где провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом и передал ему послание от российского лидера.

«Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», — говорится в подписи к видеоролику.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил 19 марта Сирию с рабочим визитом по поручению Владимира Путина, говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства. Шойгу встретился с сирийским президентом Башаром Асадом и передал ему послание от российского лидера. В ходе переговоров обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом на территории республики, обеспечения безопасности в регионе и оказания гуманитарной помощи сирийскому населению.

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«В Сирии при поддержке России несомненно удалось добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение. Главное — мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни», — отметил во время встречи Шойгу.

Министр также отметил, что западные страны стремятся свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения военного конфликта.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. Во второй половине 2018-го сирийским правительственным войскам удалось при поддержке ВКС России совершить коренной перелом в войне — большая часть территории страны была очищена от исламистов и боевиков из сил умеренной оппозиции. Неподконтрольными сирийскому правительству остаются лишь курдские территории на севере САР, Идлиб, а также некоторые сектора на востоке государства.

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