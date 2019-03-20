Путин принял отставку главы Калмыкии Орлова

Источник: РИА "Новости"

Указ вступил в силу со дня подписания. Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 года.

Новость Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области

Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший кикбоксер Бату Хасиков, который занимал пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Кроме того, в 2012—2014 годах он представлял Калмыкию в Совфеде.

Также сегодня президент принял досрочную отставку главы Алтая Александра Бердникова. временно исполняющим обязанности губернатора назначен Олег Хорохордин. Выборы нового руководителя региона состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Информация СМИ об отставках губернаторов

Как сообщала газета «Ведомости», вскоре в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в том числе Бердников. В правительстве Алтая РИА Новости заявили, что не будут комментировать эту информацию.

Во вторник свой пост покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.