Путин принял отставку главы Калмыкии Орлова
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности бывшего кикбоксера Бату Хасикова, сообщает
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности бывшего кикбоксера Бату Хасикова, сообщает
Указ вступил в силу со дня подписания. Орлов возглавлял Калмыкию с 2010 года.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший кикбоксер Бату Хасиков, который занимал пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Кроме того, в 2012—2014 годах он представлял Калмыкию в Совфеде.
Также сегодня президент принял досрочную отставку главы Алтая Александра Бердникова. временно исполняющим обязанности губернатора назначен Олег Хорохордин. Выборы нового руководителя региона состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Как сообщала газета «Ведомости», вскоре в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в том числе Бердников. В правительстве Алтая РИА Новости заявили, что не будут комментировать эту информацию.
Во вторник свой пост покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По информации источника РИА Новости, глава Мурманской области Марина Ковтун также написала заявление об отставке.