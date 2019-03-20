Чем известен Бату Хасиков

Источник: Пресс-служба Президента России

Хасиков Бату Сергеевич родился 28 июня 1980 года в Москве. Окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета (2003).

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Занимался различными единоборствами с 1990-х годов сначала в Калмыкии, затем переехал в Москву. С 2000 года выступал в кикбоксинге на профессиональном уровне. Шестикратный чемпион мира (2007−2014 годы), также многократно становился чемпионом России и Европы. В 2014 году в Москве провел последний бой на профессиональном уровне, выиграв у грека Майка Замбидиса звание чемпиона мира по версии WKN. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою. На ринге имел прозвище Хан Батый.

В 2003—2008 годах служил в рядах милиции, увольнялся в звании старшего лейтенанта. Политическую карьеру начал в 2008 году, избравшись депутатом Народного хурала Республики Калмыкия. С 2012 по 2014 год — представитель в Совете федерации от Калмыкии. Входил в комитет по науке, образованию и культуре. Будучи сенатором, выступал с инициативой запретить зарубежные фильмы, которые «демонизируют Россию». С июня 2017 года — советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи. С 20 марта 2019 года — врио главы Калмыкии.

Является одним из основателей международной организации Fight Nights Global, а также лидером общественного движения «За спортивную страну». Снялся в ряде фильмов, в том числе в двух частях франшизы «Бой с тенью».

В 2012 году получил степень кандидата политических наук (тема диссертации — «Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации»), однако в 2016 году был лишен ее диссертационным советом из-за некорректных заимствований.