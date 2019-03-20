«Это управляемая передача власти»: экономисты о том, что значит уход Назарбаева для России

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, единственный лидер на постсоветском пространстве, занимавший свой пост с советских времен, объявил об отставке. Назарбаев руководил Казахстаном около 30 лет и почти все процессы в экономической и политической жизни страны были замкнуты на него. Forbes опросил экономистов о том, что значит уход казахского лидера для экономических и бизнес-связей между Москвой и Астаной.

Главный экономист IHS Markit Лилит Геворкян: Это управляемая передача власти. С точки зрения российского бизнеса никаких существенных изменений не ожидается: Назарбаев не будет полностью исключен из управленческого процесса и серьезных структурных изменений в Казахстане произойти не должно. Присутствие Назарбаева в управлении страной будет рассматриваться как стабилизирующий фактор для российского бизнеса.

Что касается торговых отношений, любое изменение стратегии Казахстана сильно не затронет российскую экономику.

Новость Чем известен Нурсултан Назарбаев

По данным за 2017 год, на Казахстан приходилось 3,4% всего российского экспорта, около 3,5% — на японский рынок (данные за 2018 год не опубликованы). Что касается импорта из Казахстана, то его доля в общем российском импорте еще меньше — всего 2,1%. Прямые российские инвестиции в Казахстан составили $14 млрд, а прямые иностранные инвестиции Казахстана в Россию за последние 28 лет составили всего около $4 млрд.

Хотя уровень взаимных инвестиций не высок, Россия будет тесно наблюдать за передачей власти в Казахстане не только для защиты экономического и политического влияния, но и для того, чтобы эта передача была упорядоченной.

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: Уход Назарбаева был неизбежен: законы демографии неумолимы, к управлению приходят новые поколения, и поэтому акценты в экономической модели Казахстана будут меняться. Как бы не развивались политические отношения, связанность экономик России и Казахстана сохранится, и интеграция продолжится.

Казахская экономика вынуждена интегрироваться с Россией из-за существования общей границы и отсутствия собственного выхода к морю.

Российская экономика — в 10 раз больше, чем казахская: это огромный рынок сбыта для казахстанского бизнеса, на котором удобно и приятно работать. Многие эксперты говорят, что Казахстан активно развивает отношения с КНР. Но я недавно был в Алма-Ате, где выступали представители местного бизнеса, и практически все были солидарны в оценках: «Да, нам интересен китайский рынок, но мы не понимаем, что там происходит, не говорим на китайском языке, а российский рынок мы хорошо знаем и понимаем».

Руководство Казахстана, естественно, беспокоит ситуация с Крымом и Украиной, весьма чувствительной является ситуация с санкциями, которые мы навязали партнерам по интеграции.

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Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Аза Мигранян: Полностью Назарбаев из власти не уходит: он остается руководителем партии, Совбеза и лидером нации. Отставка Назарбаева — это формирование преемственности в экономической политике вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента. При этом резкие отклонений в политике и экономическом курсе страны маловероятны.

Все изменения во внешней политике Казахстана скорее будут зависеть от состояния экономики и конъюнктуры мирового рынка. Макроэкономическая ситуация в Казахстане сейчас стабильна, но по многим государственным масштабным программам, которые были анонсированы, цели не достигнуты: необходимо искать ресурсы и новые возможности, чтобы поддержать и сформировать привлекательную среду для стимулирования бизнеса и расширения инвестиционной базы: эти задачи будут приоритетными вне зависимости от того, кто будет следующим президентом.

Тренд на региональную интеграцию с Китаем будет сохраняться, поскольку двусторонние отношения с Россией дают меньше выгод, чем взаимодействие с широким кругом партнеров: это вынужденная стратегия. В связи с сокращением потребления нефти на мировом рынке и падением цен по сравнению с 2014 годом, доходы республики и ее инвестиционный потенциал сократились, волатильность тенге остается высокой, а масштабные социальные программы требуют больше ресурсов и внимания, именно поэтому для Казахстана предпочтительна активизация связей с новыми развивающимися рынками, а не только поддержание интеграции с Россией.

Директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко: После распада Советского Союза Казахстан пошел по совершенно иному пути развития нефтегазовой отрасли, нежели Россия. Если Россия сделала ставку на приватизацию существующих добывающих предприятий (многие из них потом были по сути национализированы — так в нынешнем виде появились «Роснефть» и «Газпром нефть»), то Казахстан активно привлекал и привлекает в сектор международные инвестиции, и с этой точки зрения остается более открытой страной.