Тереза Мэй попросила ЕС перенести «брексит» на 30 июня

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«Как премьер-министр я не готова откладывать “брексит” дольше, чем до 30 июня», — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей. Тереза Мэй премьер-министр Британии

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС чреват «серьезными юридическими и политическими рисками».

«Любой вариант продления (сроков “брексита”), предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в ЕС», — цитирует заявление агентство Рейтер.

12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против — 391.

Предыдущее голосование по «брекситу» в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за — только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

По итогам этих переговоров Тереза Мэй внесла в соглашение ряд изменений, но они оказалось недостаточными, чтобы убедить депутатов поддержать ее вариант соглашения.