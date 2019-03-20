Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Суд поддержал водителя, показавшего полицейскому «средний палец»
Как фигура Виктории Лопыревой выглядит после родов: реальные фото
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
В США родился аномально крупный ребенок
Во рту у ребенка: симптомы, которые нельзя игнорировать
Подагра: первые симптомы
15 знаменитостей, которым не к лицу пластика
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Трамп зовет! Овечкин посетит Белый дом
«Что будет с русскими»: в Казахстане на отставку Назарбаева
Порошенко обвинил РФ в проблемах киевского метро
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
15:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тереза Мэй попросила ЕС перенести «брексит» на 30 июня

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести «брексит» с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Источник: Reuters

«Как премьер-министр я не готова откладывать “брексит” дольше, чем до 30 июня», — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей.
Тереза Мэй
премьер-министр Британии

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС чреват «серьезными юридическими и политическими рисками».

«Любой вариант продления (сроков “брексита”), предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в ЕС», — цитирует заявление агентство Рейтер.

12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против — 391.

Предыдущее голосование по «брекситу» в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за — только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

По итогам этих переговоров Тереза Мэй внесла в соглашение ряд изменений, но они оказалось недостаточными, чтобы убедить депутатов поддержать ее вариант соглашения.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Тереза Мэй попросила ЕС перенести "брексит" на 30 июня
Казахстан: Токаев - новый президент, дочь Назарбаева - спикер сената
Пилоты Boeing 737 MAX перед падением читали инструкцию
Путин предложил британскому бизнесу финансировать нацпроекты
На вернувшего билет пассажира «Аэрофлота» завели уголовное дело
В Москве разоблачили группировку бандитов из 90-х
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Ученые сфотографировали еще один крест Эйнштейна
На берег в Новой Зеландии вынесло гигантскую черепаху
Спорт
Золото в кармане? Свою главную соперницу Загитова уже выбила Осталось не завалить вообще все. А Медведева даже с лучшим прокатом проиграла сразу двум ученицам Тутберидзе.
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь