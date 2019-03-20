Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

«Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив, [которые] причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному задержанию украинских моряков», — сказано в сообщении.

Кроме того, под санкции попали те, кто принимал участие в организации и проведении выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и в Крыму. В обновленный санкционный список также попали те, кто, по мнению Украины, «демонстративно нарушал украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма», а также лица, «незаконно получившие и использующие музейные собрания, которые принадлежат Украине».