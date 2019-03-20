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18:04 (мск), источник: ТАСС

Украина ввела санкции против причастных к строительству Крымского моста

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина ввела санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду.

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«Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив, [которые] причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному задержанию украинских моряков», — сказано в сообщении.

Кроме того, под санкции попали те, кто принимал участие в организации и проведении выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и в Крыму. В обновленный санкционный список также попали те, кто, по мнению Украины, «демонстративно нарушал украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма», а также лица, «незаконно получившие и использующие музейные собрания, которые принадлежат Украине».

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