В России оценили возможность заключения нового договора взамен ДРСМД

Источник: РИА "Новости"

По его словам, развалив прежний договор, США попытались выставить Россию виновницей сложившейся ситуации, хотя кулуарно и убеждали, что их основная цель — Китай и другие страны. Он также отметил, что своим решением выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские власти поставили под угрозу систему стратегической стабильности.

«США похоронили ДРСМД. Ни Китай, ни другие страны, обладающие РСМД, не пойдут на подписание нового договора. Поскольку для многих эти ракеты — основа их оборонного потенциала», — сказал собеседник издания.

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Также возможность заключения нового всеобъемлющего соглашения по ракетам средней и меньшей дальности оценили и американские эксперты. Так, по словам директора Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричарда Вайца, заключение глобального договора, запрещающего любой стране производить и размещать ракеты дальностью 500−5500 км, вряд ли в нынешней ситуации возможно.