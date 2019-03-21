Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
14 звездных отцов, которые в одиночку воспитывают детей (фото)
Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Кокаин, оливье и мужские трусыЧем измеряют доходы и благополучие землян
В США родился аномально крупный ребенок
Во рту у ребенка: симптомы, которые нельзя игнорировать
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
Обнажившаяся Глюкоза пошла по стопам Асмус - фото
Юлия Тимошенко лизнула сосиску на камеру - СМИ
От омерзения к сожалению: реакция зрителей на нашумевший фильм
Как живут в стране, где зарплата учителя 375 000 р
Губернатор Ковтун ушла в отставку после рассказа её коллег - СМИ
На дочь Началовой обрушилась новая беда - СМИ
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
10Мир отметил День святого Патрика
05:01 (мск), источник: РИА Новости

Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО.

«Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств», — заявил в среду глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», — цитирует Щерского агентство РАР.

«Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», — добавил Щерский.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.

Институт национальной памяти Польши попытался обелить палача времен ВОВ
Во время загрузки произошла ошибка.
15 марта© Ньюстюб
 В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
Умер актер Анатолий Адоскин
ФСБ рассекретила дело Александра Колчака с ограничениями
Бывших офицеров обвинили в хищении 650 млн рублей
На вернувшего билет пассажира «Аэрофлота» завели уголовное дело
Рассылки с порнокомпроматом достигли миллионных тиражей
Фигуристке Медведевой надоело плакать
Спорт
Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020 Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Брюсселе с командой Бельгии
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак вышла в свет вместе с новым любовником Пара сидела вместе в зрительном зале.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь