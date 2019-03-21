Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны
Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из
«Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств», — заявил в среду глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
«Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», — добавил Щерский.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.