Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

Источник: РИА "Новости"

Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних «союзников и партнеров» Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО.

«Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств», — заявил в среду глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», — цитирует Щерского агентство РАР.

«Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», — добавил Щерский.