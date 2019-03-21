Чиновники просят заменить их на торгах роботами

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Власти Ульяновской области предлагают усовершенствовать законодательство о госзакупках, внедрив в контрактную систему автоматический расчет начальной минимальной цены контракта на основе данных единой информационной системы госзакупок. Это, по мнению чиновников, избавит от ряда коррупционных рисков и снизит бюджетные расходы. Инициаторы отмечают, что эта идея «витает в умах давно» и начинать вносить изменения надо сейчас, поскольку разработка соответствующих инструментов потребует длительного времени. Эксперты поддерживают инициативу «как идею», но сомневаются в возможности ее реализации.

В ближайшие дни губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен направить премьер-министру Дмитрию Медведеву предложения по совершенствованию законодательства в сфере закупок и внедрению механизма применения расчетных цен, при котором цена контракта будет рассчитываться автоматически на основе данных автоматизированной системы. Разработкой основных принципов инициативы занималось контрольное управление администрации губернатора. Как пояснил «Ъ» руководитель управления Юрий Казаков, автоматический расчет начальной (минимальной) цены контракта (НМЦК) может быть введен лишь в будущем, когда будут созданы соответствующие инструменты (в том числе программные) в системе госзакупок, «но чтобы это заработало в перспективе, надо уже сейчас зафиксировать в самом законе 44-ФЗ такую процедуру и сформировать принципы и архитектуру инструмента».

Сейчас, по его словам, заказчик, подготавливая размещение госзаказа, должен обосновать НМЦК методом анализа рынка (запросы ценовых предложений у аналогичных поставщиков) или другими методами (тарифный, проектно-сметный, затратный) — но все они не исключают возможность появления коррупциогенных факторов. Предлагаемая же инициатива должна ввести обязанность определения цены автоматически через референтные цены (средние для уже заключенных контрактов). В идеале, считает господин Казаков, заказчик должен будет, размещая информацию о госзакупках, выбирать в меню тип товара (работы, услуги), выставить все необходимые начальные условия заказа, «а система сама рассчитает цены на основании сформированной базы данных».

«Таким образом, мы полностью исключаем человеческий фактор в формировании цены, повышаем конкурентность, исключаем коррупциогенные факторы, обеспечиваем экономию бюджетных средств», — считает руководитель контрольного управления. Однако для реализации системы автоматического подсчета НМЦК «потребуется максимально унифицировать характеристики товаров, работ и услуг», «что даже полезно, поскольку ограничит злоупотребления» и уже нельзя будет заказать авто с сиденьями из натуральной кожи. «На самом деле эта идея давно витает в воздухе, она назрела, и нужен сигнал с мест о том, что пора двигаться дальше», — добавил господин Казаков. По его словам, обращение будет направлено губернатором Дмитрию Медведеву в ближайшие дни.

Дискуссии о необходимости определения НМЦК по референтным ценам ведутся в России уже несколько лет, законопроект Минэкономики обсуждался еще в 2016 году. С января 2019 года в качестве пилотного проекта введен автоматический расчет референтных цен на ряд лекарственных препаратов (но использовать ее или нет, определяет заказчик). В Европе использование референтной цены в госзакупках стали внедрять еще в 90-х годах — хотя некоторые страны отказались от референтного ценообразования.

Директор департамента госзакупок регионального минэкономики Инга Погорелова отмечает — нынешние методы определения цен приводят к большим потерям времени и сил, а запросы ценовых предложений становятся объектом особого внимания контролирующих органов. Чиновница поддерживает инициативу: «Конечно, хочется, чтобы федеральный орган выводил нам какую-то референтную цену, чтоб у нас не было никаких проблем. Мне кажется, что, несмотря на ряд трудностей реализации, за референтными ценами будущее».

Эксперт в области госзакупок, член рабочей группы по госзакупкам экспертного совета при президенте Кирилл Кузнецов, заметив, что он поддерживает эту инициативу «как идею», обращает внимание на то, что «большая проблема в первичных данных — они должны быть прозрачными, чистыми, чего пока нет». Начальные условия закупок также «у всех разные — в зависимости от региона, сезона, сроков, объемов». «Надо или вводить сложную систему введения всех параметров заказа с риском получить что-то нереальное, либо дать право заказчику отказаться от референтных данных, если они отличаются от реальности, как это делается сейчас по лекарствам, — но тогда теряется вся идея, и всегда найдется тот, кто будет передергивать. Концептуально все хорошо, но дьявол в деталях слишком значим», — считает эксперт. По его мнению, пока стоит ограничиться реализацией идеи только для стандартных товаров.