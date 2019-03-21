Чиновники просят заменить их на торгах роботами
К обсуждению реформы госзакупок подключились губернаторы.
К обсуждению реформы госзакупок подключились губернаторы.
Власти Ульяновской области предлагают усовершенствовать законодательство о госзакупках, внедрив в контрактную систему автоматический расчет начальной минимальной цены контракта на основе данных единой информационной системы госзакупок. Это, по мнению чиновников, избавит от ряда коррупционных рисков и снизит бюджетные расходы. Инициаторы отмечают, что эта идея «витает в умах давно» и начинать вносить изменения надо сейчас, поскольку разработка соответствующих инструментов потребует длительного времени. Эксперты поддерживают инициативу «как идею», но сомневаются в возможности ее реализации.
В ближайшие дни губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен направить
Сейчас, по его словам, заказчик, подготавливая размещение госзаказа, должен обосновать НМЦК методом анализа рынка (запросы ценовых предложений у аналогичных поставщиков) или другими методами (тарифный,
«Таким образом, мы полностью исключаем человеческий фактор в формировании цены, повышаем конкурентность, исключаем коррупциогенные факторы, обеспечиваем экономию бюджетных средств», — считает руководитель контрольного управления. Однако для реализации системы автоматического подсчета НМЦК «потребуется максимально унифицировать характеристики товаров, работ и услуг», «что даже полезно, поскольку ограничит злоупотребления» и уже нельзя будет заказать авто с сиденьями из натуральной кожи. «На самом деле эта идея давно витает в воздухе, она назрела, и нужен сигнал с мест о том, что пора двигаться дальше», — добавил господин Казаков. По его словам, обращение будет направлено губернатором Дмитрию Медведеву в ближайшие дни.
Дискуссии о необходимости определения НМЦК по референтным ценам ведутся в России уже несколько лет, законопроект Минэкономики обсуждался еще в 2016 году. С января 2019 года в качестве пилотного проекта введен автоматический расчет референтных цен на ряд лекарственных препаратов (но использовать ее или нет, определяет заказчик). В Европе использование референтной цены в госзакупках стали внедрять еще в 90-х годах — хотя некоторые страны отказались от референтного ценообразования.
Директор департамента госзакупок регионального минэкономики Инга Погорелова отмечает — нынешние методы определения цен приводят к большим потерям времени и сил, а запросы ценовых предложений становятся объектом особого внимания контролирующих органов. Чиновница поддерживает инициативу: «Конечно, хочется, чтобы федеральный орган выводил нам
Эксперт в области госзакупок, член рабочей группы по госзакупкам экспертного совета при президенте Кирилл Кузнецов, заметив, что он поддерживает эту инициативу «как идею», обращает внимание на то, что «большая проблема в первичных данных — они должны быть прозрачными, чистыми, чего пока нет». Начальные условия закупок также «у всех разные — в зависимости от региона, сезона, сроков, объемов». «Надо или вводить сложную систему введения всех параметров заказа с риском получить
Сергей Титов, Ульяновск