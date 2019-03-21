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08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Нафтогаз» объявил о предупреждении «Газпрома» прекратить транзит через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что «Газпром» начал официально уведомлять о грядущем прекращении транспортировки газа через территорию Украины.

Источник: Reuters

«“Газпром” уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — заявил он в интервью РБК Украина (цитата по РБК). Источников этой информации господин Коболев не привел.

РБК направил запрос в «Газпром».

Ранее «Нафтогаз» заявил, что не пойдет на условия, которые выставил «Газпром» по транзиту газа после 2019 года, и назвал существующее соглашение неприемлемым. «Нафтогаз» в настоящее время участвует в новом арбитражном споре с «Газпромом». Украинская компания требует взыскать с российской около $10 млрд в качестве компенсации за возможное отсутствие транзита в следующем году.

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21 января в Брюсселе прошла очередная встреча представителей ЕС, России и Украины по газу. По ее итогам стороны решили отложить переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 2019 года до мая — после выборов украинского президента.

Напомним, власти Украины фактически выразили вотум недоверия Андрею Коболеву. Правительство собирается провести конкурс на пост главы компании, хотя по правилам ее руководителя предлагает набсовет, который уже высказался за кандидатуру господина Коболева.

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