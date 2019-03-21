Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — сказала Ковтун журналистам в четверг.

«Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», — добавила он.

По словам Ковтун, за годы работы на посту вместе с командой они создали «мощный фундамент для развития будущего».