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10:13 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку

МУРМАНСК, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что попросила президента РФ Владимира Путина отправить ее в досрочную отставку.

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — сказала Ковтун журналистам в четверг.

«Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», — добавила он.

По словам Ковтун, за годы работы на посту вместе с командой они создали «мощный фундамент для развития будущего».

«Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», — сказала она.

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