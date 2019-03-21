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11:01 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Это пятый ушедший с должности руководитель региона за неделю.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке, говорится на сайте правительства региона. Берг руководил регионом с 2010 г. По его словам, за восемь лет было многое сделано. «Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу… расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил он. По его словам, инициированный три года назад молодежный форум «Евразия» стал «настоящим центром евразийской интеграции».

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Новая серия отставок губернаторов началась с Челябинской области

Перед Оренбургской областью стоят амбициозные цели, уточнил Берг. В 2019 г. область приступила к реализации 11 национальных проектов, охватывающих все сферы жизни людей, добавил он. По его словам, до выборов губернатора в сентябре остается «еще достаточно времени», чтобы новый руководитель региона доказал оренбуржцам свою эффективность.

Берг поблагодарил оренбуржцев за оказанное доверие, пообещав всегда отстаивать интересы области и своих земляков. По его словам, он не собирается уезжать из региона. «Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — отметил Берг.

В понедельник, 18 марта, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе произойдет новая серия отставок губернаторов. По информации источников, написать заявление об отставке могут от трех до шести руководителей регионов, в том числе Берг. Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Мурманской области Марины Ковтун и главы Калмыкии Алексея Орлова подтвердилась.

Подать в отставку также может губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, утверждали источники.

Юрий Берг родился в 1953 г. в Пермской области. В 1982 г. окончил Оренбургский государственный педагогический институт, а в 2003 г. — Оренбургский госуниверситет по специальности «экономист-менеджер». В 1992 — 1996 гг. работал заместителем главы администрации Орска по социальным вопросам. С 1999 по 2005 гг. возглавлял «Новотроицкий цементный завод». В 2005 г. стал мэром Орска. В июне 2010 г. стал губернатором Оренбургской области, в июле того же года возглавил правительство области.

В сентябре этого года губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них руководители сменились осенью 2018 г. В прошлом году были избраны 26 руководителей, временно исполняющие обязанности руководителей регионов были назначены в 19 субъектах. В Хакасии, Владимирской области, Хабаровском и Приморском краях губернаторов в первом туре переизбрать не смогли.

Следите за развитием темы Отставки губернаторов
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