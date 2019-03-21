Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Источник: Пресс-служба Президента России

О своем решением покинуть пост бывший губернатор рассказал в этот же день. В своем обращении на сайте областного правительства Берг поблагодарил жителей за оказанное ему доверие.

Экс-глава региона начал работать в администрации Орска (Оренбургская область) в 1992 году. Он был избран главой города в 2005 году. В мае 2010 года законодательным собранием региона Берг был наделен полномочиями губернатора Оренбургской области. Также с августа 2012 года он является членом Совета при президенте России по делам казачества.

Как сообщается на сайте «Т Плюс», 40-летний Денис Паслер родился в городе Североуральске в 1978 году. Окончил Уральский государственный горный университет. В июне 2012 года стал депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области от Серовского избирательного округа, в 2012 году — председателем правительства области. В апреле 2017 года был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».