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12:23 (мск), источник: Известия

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель компании «Т Плюс» Денис Паслер, российский лидер уже провел с ним рабочую встречу. Об этом 21 марта сообщается на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

О своем решением покинуть пост бывший губернатор рассказал в этот же день. В своем обращении на сайте областного правительства Берг поблагодарил жителей за оказанное ему доверие.

Экс-глава региона начал работать в администрации Орска (Оренбургская область) в 1992 году. Он был избран главой города в 2005 году. В мае 2010 года законодательным собранием региона Берг был наделен полномочиями губернатора Оренбургской области. Также с августа 2012 года он является членом Совета при президенте России по делам казачества.

Как сообщается на сайте «Т Плюс», 40-летний Денис Паслер родился в городе Североуральске в 1978 году. Окончил Уральский государственный горный университет. В июне 2012 года стал депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области от Серовского избирательного округа, в 2012 году — председателем правительства области. В апреле 2017 года был избран председателем правления ПАО «Т Плюс».

Ранее 21 марта о своем прошении об отставке заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. До этого, 20 марта, об уходе с постов заявили главы республик Алтай и Калмыкия Александр Бердников и Алексей Орлов. 19 марта такое же прошение написал и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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