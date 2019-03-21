Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату к пенсии, чтобы в сумме их обеспечение достигало прожиточного минимума (8,4 тыс. руб. в 2018 году). При этом по действующим правилам ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, но уменьшает размер социальной доплаты. В результате, размер получаемых пенсионером средств после индексации остается прежним.