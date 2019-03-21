Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату к пенсии, чтобы в сумме их обеспечение достигало прожиточного минимума (8,4 тыс. руб. в 2018 году). При этом по действующим правилам ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, но уменьшает размер социальной доплаты. В результате, размер получаемых пенсионером средств после индексации остается прежним.
Пересмотреть правила индексации и сделать перерасчет пенсий поручил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Поправки в закон устанавливают, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. По оценке Минфина, доиндексация обойдется в 15−20 млрд руб.