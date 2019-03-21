Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Системная красная волчанка: в чем опасность
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Максим Галкин показал креативный завтрак своих детей
14 звездных отцов, которые в одиночку воспитывают детей (фото)
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Ученые призывают отказаться от яиц
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
Новый снимок Натальи Подольской расстроил фанатов
ТОП-10: лучшие платья с Aliexpress
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
12В Москве простились с Юлией Началовой
13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату к пенсии, чтобы в сумме их обеспечение достигало прожиточного минимума (8,4 тыс. руб. в 2018 году). При этом по действующим правилам ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, но уменьшает размер социальной доплаты. В результате, размер получаемых пенсионером средств после индексации остается прежним.

Пересмотреть правила индексации и сделать перерасчет пенсий поручил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Поправки в закон устанавливают, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. По оценке Минфина, доиндексация обойдется в 15−20 млрд руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума до 1 июля. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года.

 Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Генпрокурор прекратил рейдерский захват
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Второй за сутки губернатор попросил об отставке
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину
13-летняя Анжела стала самой маленькой девочкой России
Сторонники и противники переименования Астаны устроили драку
Ученые выяснили, когда человек может считаться взрослым
Спорт
Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!
Hi-Tech
Samsung Galaxy 10e подешевел до комфортной отметки С такой ценой бюджетный флагман выглядит намного привлекательнее.
Авто
У Hyundai Tucson появилась новая (очень стильная) версия Кроссовер Tucson стал второй моделью марки Hyundai, которая обзавелась спортивным пакетом N Line
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь