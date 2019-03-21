ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы
Ранее сообщалось, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта.
Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом
По его словам, в законе прописано, что полномочия парламентария прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдумы были счета в иностранных банках.
«Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался», — подчеркнул зампред ЦИК. Булаев пояснил, что после проверки ФНС ведомство получило информацию о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.