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13:12 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом из-за иностранных счетов на момент регистрации.

По его словам, в законе прописано, что полномочия парламентария прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдумы были счета в иностранных банках.

«Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался», — подчеркнул зампред ЦИК. Булаев пояснил, что после проверки ФНС ведомство получило информацию о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.

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