ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Грудинин займет в нижней палате парламента место Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что Грудинин не может быть депутатом из-за иностранных счетов на момент регистрации.

По его словам, в законе прописано, что полномочия парламентария прекращаются, если в период его регистрации в качестве кандидата на выборах депутата Госдумы были счета в иностранных банках.

«Не сейчас, а тогда, когда он регистрировался», — подчеркнул зампред ЦИК. Булаев пояснил, что после проверки ФНС ведомство получило информацию о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.