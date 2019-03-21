Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Ранее политик написал заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить Набиева из партийных рядов. В пресс-службе партии рассказали, что депутат извинился за свое «неточное высказывание».

Инцидент произошел в начале марта на заседании Волгоградской областной думы. Набиев заявил, что получающие пенсию в восемь тысяч рублей россияне — тунеядцы и алкаши. По его словам, бывшие работники предприятий в среднем получают 16−20 тысяч рублей в месяц. Труженики с большим стажем, получающие минимальную пенсию, возмутились словами депутата. В ответ они рассказали, за какие заслуги государство обрекло их на нищенское существование.