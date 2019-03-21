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14:44 (мск), источник: Интерфакс

Иностранные государства задолжали РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Обязательства иностранных государств перед РФ на 1 февраля 2019 года составляли $39,2 млрд. Об этом говорится в проспекте к евробондам Минфина. В эту сумму входят и требования по обязательствам перед бывшим СССР.

Источник: AP 2019

Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги, взамен получив право взыскивать предоставленные другим странам кредиты. Однако в большинстве случаев взыскание не представляется возможным, сказано в проспекте, который имеется в распоряжении «Интерфакса».

По данным на начало 2016 года «советские» долги перед РФ составляли $34 млрд.

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Ранее сообщалось, что Минфин открыл книгу заявок на два транша еврооблигаций: министерство размещает новый 16-летний долларовый выпуск и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в декабре 2025 года (объем в обращении 1 млрд евро).

В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму $2,5 млрд. В ноябре Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года.

В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд.

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