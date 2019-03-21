Назарбаев предупредил Путина об отставке за несколько часов

Источник: Пресс-служба Президента России

«В этот день (в день объявления об отставке Назарбаевым — “Ведомости”) был телефонный звонок (Назарбаева Путину — “Ведомости”)», — сказал Песков. Кремль решил не сообщать об этом разговоре, «потому что он носил особый характер», пояснил представитель Кремля: «Мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские наши партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым».

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По словам Пескова, о кандидатуре преемника Назарбаев с Путиным не советовался. «Безусловно, об этом не могло идти и речи», — заверил представитель Кремля. «Разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора. Это, наверное, такая дань особым союзническим отношениям и дружественным отношениям наших двух стран, а также особых личных взаимоотношений Назарбаева и Путина», — пояснил Песков. По его словам, в ближайшее время сменивший Назарбаева Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с официальным визитом.