Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Дочка Веры Брежневой восхитила поклонников своей фигурой
Названа самая доступная страна для переезда из России
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
51-летняя Николь Кидман снимается в сериале вместе с дочками
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
Сын Дмитрия Нагиева взбудоражил соцсети новым снимком
Ляйсан Утяшева показала стройные ноги в золотистых велосипедках
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
15Названо «Европейское дерево года»
12В Москве простились с Юлией Началовой
15:04 (мск), источник: Ведомости

Назарбаев предупредил Путина об отставке за несколько часов

Ушедший в отставку экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов предупредил президента России Владимира Путина об уходе с поста главы государства, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В этот день (в день объявления об отставке Назарбаевым — “Ведомости”) был телефонный звонок (Назарбаева Путину — “Ведомости”)», — сказал Песков. Кремль решил не сообщать об этом разговоре, «потому что он носил особый характер», пояснил представитель Кремля: «Мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские наши партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым».

Новость
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

По словам Пескова, о кандидатуре преемника Назарбаев с Путиным не советовался. «Безусловно, об этом не могло идти и речи», — заверил представитель Кремля. «Разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора. Это, наверное, такая дань особым союзническим отношениям и дружественным отношениям наших двух стран, а также особых личных взаимоотношений Назарбаева и Путина», — пояснил Песков. По его словам, в ближайшее время сменивший Назарбаева Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с официальным визитом.

Назарбаев 19 марта заявил об уходе в отставку. Он руководил страной последние 30 лет. Центризбирком Казахстана 20 марта досрочно прекратил полномочия Назарбаева. В этот же день спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал новым главой государства. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. В свою очередь Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики. Он также продолжит быть лидером партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны. Пост спикера сената Казахстана заняла дочь первого президента республики — Дарига Назарбаева.

Следите за развитием темы Отставка Назарбаева
 РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Украина ввела новые санкции против России
ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину
В Москве простились с Юлией Началовой
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Второй за сутки губернатор попросил об отставке
13-летняя Анжела стала самой маленькой девочкой России
Иностранные государства задолжали России почти $40 млрд
Тест: хорошо ли вы помните стихотворения из школьной программы
Спорт
Китайские монстры отобрали у России золото чемпионата мира Тарасова и Морозов вновь остались без победы на главном старте. Не хватило даже мирового рекорда. Зато у России уже две медали!
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
У Hyundai Tucson появилась новая (очень стильная) версия Кроссовер Tucson стал второй моделью марки Hyundai, которая обзавелась спортивным пакетом N Line
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь