В Кремле назвали «вольными упражнениями» статью о сохранении власти у Путина

Источник: РИА "Новости"

Рассуждения некоторых СМИ насчет вариантов продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти — это не более чем «вольные упражнения», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в четверг его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят Путину оставаться у власти «как можно дольше» и, в частности, вариант объединения России с Белоруссией, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение.

«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле «напряженная рабочая повестка дня». Он подчеркнул, что эта повестка «ежедневная, нацеленная на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».

Ранее в четверг агенство Bloomberg написало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, в том числе вариант объединения России с Белоруссией, благодаря которому российский президент может возглавить это новое государство и избежать ограничения по президентским срокам, установленное в Конституции.

Еще одним вариантом Bloomberg назвал передачу власти по аналогии с произошедшей на этой неделе в Казахстане, где Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил должность главы правящей партии, пожизненного главы Совбеза и звание Елбасы — отца нации.