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08:48 (мск), источник: Известия

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.

Источник: Reuters

Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас. «Ждите нас в каждом штате», — сказал оппозиционер. По словам Гуайдо, администрация легитимного президента Венесуэлы находится у власти «считаные дни».

Ранее в четверг стало известно, что венесуэльская разведка задержала двух сторонников лидера оппозиции. Роберто Марреро и Серхио Вергару были задержаны в своих домах.

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19 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у США есть наработки для использования военной силы при наихудшем развитии ситуации в Венесуэле.

23 января на фоне акций протеста в Венесуэле лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали Соединенные Штаты, которые через неделю ввели санкции против республики, а также Канада, Гватемала и еще ряд государств.

Президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Боливия, Никарагуа, Сирия, Турция и еще несколько стран.

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06:42 (мск)© Ньюстюб
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