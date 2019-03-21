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20:26 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Источник: AP 2019

Глава государства написал в Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику, в частности, Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН.

После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра, после чего российская военная полиция выставила наблюдательные посты вдоль линии «Браво» — сирийской части границы. В том же году миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.

Российские и сирийские военные контролируют перемирие на Голанских высотах
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