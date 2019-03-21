Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Источник: AP 2019

Глава государства написал в Twitter, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию. Во время арабо-израильских конфликтов страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику, в частности, Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН.