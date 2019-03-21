Пентагон признал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО

Источник: AP 2019

У России сейчас нет намерения атаковать союзников США по НАТО, признал глава Комитета начальников штабов Пентагона Джозеф Данфорд. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду», — сказал Данфорд.

Фоторепортаж Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны

При этом он отметил, что меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире.

«В 1990-х годах мы рассматривали как безусловный факт нашу способность распространять свое военное влияние через сеть наших альянсов. На текущий момент такая возможность уже не является безусловно гарантированной», — добавил Данфорд.