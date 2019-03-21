Пентагон признал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО
Кроме того, меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире, отметилив Пентагоне.
Кроме того, меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире, отметилив Пентагоне.
У России сейчас нет намерения атаковать союзников США по НАТО, признал глава Комитета начальников штабов Пентагона Джозеф Данфорд. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду», — сказал Данфорд.
При этом он отметил, что меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире.
«В 1990-х годах мы рассматривали как безусловный факт нашу способность распространять свое военное влияние через сеть наших альянсов. На текущий момент такая возможность уже не является безусловно гарантированной», — добавил Данфорд.
Он также заявил, что Россия может «попытаться подорвать американскую демократию» с помощью кибератак.