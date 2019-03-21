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22:15 (мск), источник: BFM.ru

Пентагон признал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО

Кроме того, меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире, отметилив Пентагоне.

Источник: AP 2019

У России сейчас нет намерения атаковать союзников США по НАТО, признал глава Комитета начальников штабов Пентагона Джозеф Данфорд. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду», — сказал Данфорд.

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При этом он отметил, что меры, которые предприняла Россия по укреплению своих вооруженных сил, осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире.

«В 1990-х годах мы рассматривали как безусловный факт нашу способность распространять свое военное влияние через сеть наших альянсов. На текущий момент такая возможность уже не является безусловно гарантированной», — добавил Данфорд.

Он также заявил, что Россия может «попытаться подорвать американскую демократию» с помощью кибератак.

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