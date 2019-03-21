Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Саша Савельева улетела рожать за границу
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
Видео со скрытых камер из отелей массово выкладывали в сеть
Кокаин, оливье и мужские трусыЧем измеряют доходы и благополучие землян
Саша Савельева улетела рожать за границу
Эвелина Бледанс: «Для сына каждый день в саду – испытание»
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
Директор Юлии Началовой огласила результаты вскрытия тела певицы
Елена Ваенга больна и больше не может петь - СМИ
Сын Дмитрия Нагиева взбудоражил соцсети новым снимком
Ляйсан Утяшева показала стройные ноги в золотистых велосипедках
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
16Карнавал в Рио
22:00 (мск), источник: ТАСС

ЦИК: Грудинин скрывал от избирателей наличие офшора

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину стало наличие у него зарубежных счетов и офшора в период, когда законодательством это запрещено. Об этом ТАСС в четверг сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

Источник: РИА "Новости"

Центризбирком России на заседании в четверг отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание [для отказа в передаче мандата]», — сказал Шевченко.

По его словам, документы о принадлежности офшора Грудининым были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Павел Николаевич Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», — пояснил член ЦИК, добавив, что несколько лет назад один из кандидатов от КПРФ был исключен из списка кандидатов в депутаты Госдумы из-за того, что он был гражданином Белиза и также владел там офшором.

Читайте также
ЦИК отказался передавать мандат депутата Госдумы Грудинину

Шевченко подчеркнул, что еще одним основанием для отказа в передаче мандата Грудинину стало отсутствие аргументации со стороны КПРФ. «Президиум ЦК КПРФ, принимая решение о передаче мандата Павлу Николаевичу Грудинину, не мотивировал, почему партия не передает мандат следующему по очереди кандидату, а пропускает очередность. Конституционный суд РФ говорит, что свое решение партии обязательно нужно аргументировать, почему такое отступление от распределения мандатов было», — заключил Шевченко.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Алфёров в 2016 году был избран в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.

Читайте также

Почему бывшая жена Грудинина боится за свою жизнь
Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
 "Я просто в ужасе, мне так жалко, что мы потеряли ее"
Впервые за много десятков лет российская подлодка достигла предельной глубины
Пентагон признал, что Россия не планирует атаковать страны НАТО
В Москве простились с Юлией Началовой
Умерла актриса Маргарита Жарова
У «Мисс Москвы» отобрали титул впервые в истории конкурса
Американская фигуристка ударила соперницу коньком на разминке
Сборная России по футболу играет с Бельгией (трансляция)
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира Биатлонистка из Словакии заняла первое место в спринте на заключительном этапе в Осло
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой Вера Алдонина будет жить не с отцом
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь