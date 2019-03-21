ЦИК: Грудинин скрывал от избирателей наличие офшора
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главным основанием для отказа в передаче мандата депутата Госдумы
Центризбирком России на заседании в четверг отказал в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы.
«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание [для отказа в передаче мандата]», — сказал Шевченко.
По его словам, документы о принадлежности офшора Грудининым были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Павел Николаевич Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», — пояснил член ЦИК, добавив, что несколько лет назад один из кандидатов от КПРФ был исключен из списка кандидатов в депутаты Госдумы
Шевченко подчеркнул, что еще одним основанием для отказа в передаче мандата Грудинину стало отсутствие аргументации со стороны КПРФ. «Президиум ЦК КПРФ, принимая решение о передаче мандата Павлу Николаевичу Грудинину, не мотивировал, почему партия не передает мандат следующему по очереди кандидату, а пропускает очередность. Конституционный суд РФ говорит, что свое решение партии обязательно нужно аргументировать, почему такое отступление от распределения мандатов было», — заключил Шевченко.
Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего нобелевского лауреата Жореса Алфёрова. Алфёров в 2016 году был избран в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.
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