ЦИК: Грудинин скрывал от избирателей наличие офшора

«Есть документ Федеральной налоговой службы , что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание [для отказа в передаче мандата]», — сказал Шевченко.

По его словам, документы о принадлежности офшора Грудининым были переданы в ФНС России от налоговых органов Белиза. «Павел Николаевич Грудинин владел этим офшором с 9 июля 2003 года по 31 декабря 2017 года, хотя он неоднократно говорил, что он к этому офшору отношения не имеет, что он вообще не знает, что есть такое. Но есть подписи, есть бумаги, есть 19 административных протоколов, составленных ФНС, которые говорят о сокрытии Грудининым своих зарубежных финансовых активов. Есть и оплата, то есть признание Грудининым нарушений им валютного законодательства», — пояснил член ЦИК, добавив, что несколько лет назад один из кандидатов от КПРФ был исключен из списка кандидатов в депутаты Госдумы из-за того, что он был гражданином Белиза и также владел там офшором.