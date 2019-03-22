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02:48 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз заявил, что не признает Голаны частью Израиля

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

Источник: AP 2019

Ранее Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — заявила Косьянчич.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, куда он приедет на следующей неделе, и апрельских выборов в Израиле, фаворитом которых считается действующий глава правительства.

Трамп заявил, что США должны признать Голанские выстоты израильскими
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