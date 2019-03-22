Евросоюз заявил, что не признает Голаны частью Израиля

Источник: AP 2019

Ранее Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — заявила Косьянчич.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.