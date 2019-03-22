Евросоюз заявил, что не признает Голаны частью Израиля
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз
Ранее Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — заявила Косьянчич.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом
Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита
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