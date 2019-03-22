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05:02 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон не согласен с тем, что российский Су-27 отогнал американский B-52

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Пентагон не согласен с тем, что российский Су-27 отогнал американский стратегический бомбардировщик B-52 над Балтикой, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

Источник: РИА Новости

«Самолет ВВС США B-52 осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, реализуя принцип свободы навигации и пролета. Двадцатого марта у B-52 была рутинная встреча с российским Су-27, который осуществлял операции над Балтийским морем», — сказал Пэхон.

«Пилоты использовали радиолокационные маяки и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, как было заявлено, и бомбардировщик смог завершить свою миссию», — добавил представитель Пентагона.

Минобороны России в четверг опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.

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Сообщалось, что для идентификации и сопровождения в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Министерство сообщило также, что после того, как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление B-52 в данном регионе добавляет напряженности.

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