США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа

Источник: AP 2019

Так власти страны отреагировали на просьбу демократов раскрыть документы и записи, связанные с телефонным или письменным общением двух президентов, а также с подготовкой их встреч. Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что дипломатические сообщения главы государства — конфиденциальная информация, раскрытие которой негативно скажется на внешнеполитических связях Трампа и будущих президентов США.

«Президент должен иметь возможность вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры», — написал Чиполлоне.