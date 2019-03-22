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01:03 (мск), источник: Lenta.Ru

США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа

Белый дом отказался предоставить данные о переговорах президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на соответствующее решение.

Источник: AP 2019

Так власти страны отреагировали на просьбу демократов раскрыть документы и записи, связанные с телефонным или письменным общением двух президентов, а также с подготовкой их встреч. Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что дипломатические сообщения главы государства — конфиденциальная информация, раскрытие которой негативно скажется на внешнеполитических связях Трампа и будущих президентов США.

«Президент должен иметь возможность вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры», — написал Чиполлоне.

В январе стало известно, что Трамп скрыл от своей администрации детали переговоров с Путиным: он дал своему переводчику указание хранить в секрете содержание встречи и забрал у него рабочие документы. После этого члены палаты представителей США захотели вызвать на допрос переводчиков американского лидера, работавших на его встрече с Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

Встреча Путина и Трампа: как это было
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23 июля 2018© Ньюстюб
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