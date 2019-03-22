Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Источник: Известия

Боевые модули этих кораблей были выпущены в 2016-м на заводе «Ленинская кузня», тогда принадлежавшему Порошенко. Вокруг этого предприятия разразился скандал, из-за госзакупкок старых и предположительно российских запчастей для военной техники по завышенным ценам.

Боевые модули (БМ) «Катран-М» Киев называет одними из самых современных в мире дистанционно-управляемых систем.

Однако на кадрах, сделанных в момент осмотра катеров российскими силовиками, видно, что орудие и пулемет находятся в удручающем состоянии. Ржавчина видна на всех элементах вооружения.

Специалисты отметили и некачественную сборку боевой установки.

«Катран-М» собран на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами (был разработан еще в 70-е годы — «Известия»). Конструкция и сборка отвратительны: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении, — отметил эксперт в области бронетанковой техники, полковник запаса Сергей Суворов.