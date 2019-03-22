Лавров: агрессия против Югославии была связана с желанием НАТО продвинуться к границам РФ

Источник: AP 2019

Агрессия НАТО в отношении Югославии была связана с желанием альянса продвинуться к российским границам. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма «Разворот над Атлантикой» на телеканале НТВ.

«Это как раз начало того периода, когда в Вашингтоне решили, что они победили в холодной войне, Советский Союз исчез, Россия была слабой», — сказал Лавров.

У Вашингтона появилось искушение взять ситуацию во всем мире под свой полный контроль, отходить от принципов согласования подходов к международным проблемам на основе Устава ООН и решать все возникающие вопросы таким образом, чтобы доминировать во всех регионах мира. Сергей Лавров глава МИД РФ

«Безусловно, югославская история была связана и с желанием продвигать НАТО на Восток, поближе к границам Российской Федерации, в этом нет никаких сомнений, — подчеркнул министр. — Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было».

Глава МИД РФ напомнил, что в то время обсуждалась возможность направления миротворцев, но Запад, но США категорически отказывались. «Им нужна была ситуация, которая развалит Югославию. К тому времени Югославия уже развалилась, но, видимо, не до конца — не до того конца, которого хотелось Западу, — пояснил он. — Косовская авантюра была нацелена именно на это».

По словам Лаврова, западные представители призадумались, когда российские десантники взяли под контроль аэропорт Слатина. «Слава богу, что требования горячих голов в Вашингтоне и других столицах, в частности в Лондоне, осадить русских не возобладали, а возобладал профессионализм тех западных военных, в том числе английских, которые были на земле, — обратил внимание он. — Была история, когда наш контингент вплотную встретился с британцами, но, повторю, возобладал высочайший профессионализм военных с обеих сторон». Министр подчеркнул, что «могло быть очень плохо», но военные «проявили себя с лучшей стороны».

Преступления в ходе военной операции НАТО в Югославии

Западные страны скрывают преступления своих представителей в ходе военной операции НАТО в Югославии в 1999 году, заявил Лавров.

«Мне кажется, что Запад делает и будет делать все, чтобы этого не произошло», — сказал Лавров, говоря о возможности международного расследования в отношении представителей НАТО в связи с фактами гибели мирных жителей, ударами по гражданским объектам и применением боеприпасов с урановыми составляющими при бомбардировках Югославии.

«Что касается запрещенных боеприпасов, то сербы сами проводят свое расследование. По его результатам мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — подчеркнул министр.

Повторю, я практически не вижу шансов на то, чтобы международные инстанции, где присутствует Запад и где западные голоса считаются, пойдут на это. Они сделают все, чтобы этого не произошло.

Лавров напомнил, что в 2010 году швейцарский парламентарий Дик Марти опубликовал доклад, «вскрывший чудовищные факты преступлений боевиков Освободительной армии Косова, которые похищали людей и затем использовали их для незаконной торговли человеческими органами». Запад был вынужден заставить косовское руководство дать согласие на создание специального суда по расследованию преступлений, описанных в докладе, но эта структура, прокурором в которой был назначен американский гражданин, уже несколько лет не функционирует, отметил глава МИД РФ.

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«С тех пор прокурор уже менялся дважды, сейчас работает третий — опять американец, — и не выдвинуто ни одного обвинения. Я даже сомневаюсь, что расследование идет каким-либо внятным образом. Так что Запад будет заметать под ковер те факты, которые уличают его и его подопечных в преступлениях против человечности», — указал министр.

Глава МИД отметил, что не до конца уверен в случайности удара НАТО по посольству Китая в Белграде 7 мая 1999 года. «Думаю, что там все-таки была какая-то случайность, но до конца не уверен», — сказал Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать данный инцидент.

Во время операции НАТО в Югославии по китайской дипмиссии в Белграде была выпущена ракета, в результате чего погибли трое граждан КНР.

В альянсе утверждают, что данный инцидент стал ошибкой, а целью бомбардировки было находящееся неподалеку здание Федерального управления по снабжению.

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Война против СМИ

Как отметил глава МИД РФ, бомбардировки НАТО сербской территории осуществлялись с грубейшими нарушениями всех принципов международного гуманитарного права: «Известен случай, когда ударам натовской авиации был подвергнут проходящий по мосту пассажирский поезд. И уж совсем за всякие рамки выходит бомбардировка телевизионного центра».

Министр подчеркнул, что борьба Запада с югославскими СМИ «аукается» и сейчас. «Тот опыт пытаются использовать, когда называют отдельные средства массовой информации не СМИ, а инструментами пропаганды. Именно так, кстати, во Франции называют RT и Sputnik, им запрещают появляться на мероприятиях, где аккредитованы другие СМИ. — заявил он. — Именно тогда начиналась линия на обвинение журналистов со стороны ряда СМИ в том, что они являются рупором пропаганды — именно так объясняли необходимость ударов по телевизионному центру в Белграде».

Искусственный предлог

Говоря о массовом убийстве в косовском селе Рачак в 1999 году, после которого в НАТО заговорили о необходимости применения силы в Югославии, Лавров указал, что данный инцидент был осознанной провокацией.

Это был не повод, а искусственно созданный предлог. То, что это была провокация, известно давно. Об этом неоднократно говорили, писали и приводили доказательства. Сергей Лавров глава МИД РФ

«Убитые якобы гражданские лица на самом деле были военными, боевиками албанской освободительной армии, так называемой Армии освобождения Косово, которых просто переодели в гражданскую форму. Уже давно известно, что это была такая подстава, — заявил глава российского дипведомства. — Организовал эту провокацию, к сожалению, тогдашний руководитель миссии ОБСЕ американец Уильям Уокер, который, прибыв на место происшествия и обнаружив трупы, которые были, как я сказал, аккуратно переодеты в гражданскую одежду, прямо там, на месте заявил, что имел место акт геноцида».

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Выводы о произошедшем в том случае мог делать только Постоянный совет ОБСЕ, но не Уокер самостоятельно, пояснил министр. «Он [Уокер] сыграл ту же самую роль, которую сейчас играют так называемые Белые каски в Сирии, постоянно организовывая инсценировки, которые дают Западу повод для ударов по суверенному государству», — отметил Лавров.