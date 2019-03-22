Конфликтный вопрос. Чем опасны Голанские высоты?
Президент США порадовал израильтян, но явно не приблизил мир на Ближнем Востоке.
Президент США порадовал израильтян, но явно не приблизил мир на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заставляет нервничать не только политических оппонентов, но и номинальных союзников Соединенных Штатов.
В Twitter он сообщил о том, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По мнению Трампа Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для Израиля и региональной безопасности.
«Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп», — ответил в Twitter
9 апреля в Израиле пройдут всеобщие выборы, и некоторые эксперты рассматривают нынешнее заявление Трампа как способ поддержать Нетаньяху. Шанс лично поблагодарить Трампа за такой шаг у израильского премьера появится всего через несколько дней — Нетаньяху отправляется с официальным визитом в Соединенные Штаты.
Голанские высоты — это горное плато вулканического происхождения, простирающееся на восток от Тивериадского озера и долины Хула, и далее, вглубь Сирии. Большая его часть находится на высоте более чем 1000 метров над уровнем моря.
Люди здесь живут уже несколько тысяч лет,
При этом с провозглашением государства Израиль высоты, граничащие с ним, превратились в зону повышенной активности вооруженных сил Сирии.
В 1967 году в ходе Шестидневной войны часть Голанских высот была захвачена Израилем. Это привело почти к полному исходу местного арабского населения, насчитывавшего около 150 тысяч человек.
Во время войны 1973 года Сирия пыталась вернуть контроль над Голанскими высотами, но безуспешно. С 1974 года в этом районе существует нейтральная демилитаризованная зона, контролируемая силами ООН.
Территория Голанских высот, контролируемая Израилем (1150 квадратных километров) активно осваивается не только военными этой страны. На горе Хермон (2236 метров над уровнем моря) израильские власти даже создали горнолыжный курорт.
В 1981 году Израиль официально распространил свою юрисдикцию на Голанские высоты, предоставив гражданство страны тем, кто там проживает.
Ни Сирия, ни ООН это решение не признали.
На территории Голанских высот, оставшейся под контролем Сирии, существует провинция (мухафаза)
Выбить боевиков из региона сирийской армии удалось летом 2018 года, после чего при поддержке российской военной полиции удалось вернуть миротворцев ООН на их прежние позиции.
Тема Голанских высот в переговорах звучит регулярно, но Израиль с Сирией крайне далеки от достижения соглашения. Позиция Израиля заключается в том, что еврейские поселения существовали в регионе еще до обретения независимости Сирией, и исторически у
Дамаск, а вместе с ним и ООН полагают, что захваченные в ходе Шестидневной войны земли должны быть возвращены Сирии.
Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирии на Голанские высоты. Представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз не намерен пересматривать свою позицию. «Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — приводит ТАСС слова Косьянич.
О поддержке территориальной целостности Сирии заявила Турция. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что попытки узаконить захват Голанских высот Израилем противоречат нормам международного права.
Дональд Трамп не в первый раз подбрасывает дровишки в костер
Израиль объявил Иерусалим столицей еврейского государства. Однако права на Восточный Иерусалим были закреплены за палестинцами, и его захват в ходе израильскими военными в 1967 году рассматривается как оккупация.
Интересно, что государственные учреждения Израиля в Иерусалиме располагаются в западной части города.
Мировое сообщество считает столицей Израиля
21 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила проект резолюции, не признающей решение президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима как столицы Израиля.
Собственно, Трамп не был непосредственным инициатором переноса посольства — такое решение в США было принято еще в 1995 году. Но все предшественники Трампа в Белом доме предпочитали откладывать его практическое выполнение.
Перенос посольства привел к новому обострению конфликта между израильтянами и палестинцами. Только в день официального открытия миссии в Иерусалиме в столкновениях погибли около 40 человек.