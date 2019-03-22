Конфликтный вопрос. Чем опасны Голанские высоты?

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заставляет нервничать не только политических оппонентов, но и номинальных союзников Соединенных Штатов.

«Настало время признать суверенитет Израиля»

В Twitter он сообщил о том, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. По мнению Трампа Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для Израиля и региональной безопасности.

В Израиле заявление американского президента встретили с восторгом.

«Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп», — ответил в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

9 апреля в Израиле пройдут всеобщие выборы, и некоторые эксперты рассматривают нынешнее заявление Трампа как способ поддержать Нетаньяху. Шанс лично поблагодарить Трампа за такой шаг у израильского премьера появится всего через несколько дней — Нетаньяху отправляется с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Что такое Голанские высоты?

Голанские высоты — это горное плато вулканического происхождения, простирающееся на восток от Тивериадского озера и долины Хула, и далее, вглубь Сирии. Большая его часть находится на высоте более чем 1000 метров над уровнем моря.

Люди здесь живут уже несколько тысяч лет, из-за чего район очень популярен у археологов. Также на Голанских высотах развито сельское хозяйство, в первую очередь садоводство и виноградарство.

После провозглашения независимости Сирии в 1944 году Голанские высоты были признаны международным сообществом частью территории нового государства.

При этом с провозглашением государства Израиль высоты, граничащие с ним, превратились в зону повышенной активности вооруженных сил Сирии.

Оккупированная территория с горнолыжным курортом

В 1967 году в ходе Шестидневной войны часть Голанских высот была захвачена Израилем. Это привело почти к полному исходу местного арабского населения, насчитывавшего около 150 тысяч человек.

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Во время войны 1973 года Сирия пыталась вернуть контроль над Голанскими высотами, но безуспешно. С 1974 года в этом районе существует нейтральная демилитаризованная зона, контролируемая силами ООН.

Территория Голанских высот, контролируемая Израилем (1150 квадратных километров) активно осваивается не только военными этой страны. На горе Хермон (2236 метров над уровнем моря) израильские власти даже создали горнолыжный курорт.

ООН не признает юрисдикцию Израиля

В 1981 году Израиль официально распространил свою юрисдикцию на Голанские высоты, предоставив гражданство страны тем, кто там проживает.

Ни Сирия, ни ООН это решение не признали.

Резолюция Совета Безопасности ООН 497 от 17 декабря 1981 года обозначает эту область частью сирийских оккупированных территорий. Это не мешало Израилю строить свои поселения, которых на данный момент более 30. Общая численность израильтян в этих поселениях составляет несколько десятков тысяч человек.

На территории Голанских высот, оставшейся под контролем Сирии, существует провинция (мухафаза) Эль-Кунейтра. С 2011 по 2018 годы она находилась под контролем экстремистов, наблюдательные посты ООН в демилитаризованной зоне в этот период прекратили свою работу.

Выбить боевиков из региона сирийской армии удалось летом 2018 года, после чего при поддержке российской военной полиции удалось вернуть миротворцев ООН на их прежние позиции.

ЕС, Турция и Лига арабских государств выступили против решения США

Тема Голанских высот в переговорах звучит регулярно, но Израиль с Сирией крайне далеки от достижения соглашения. Позиция Израиля заключается в том, что еврейские поселения существовали в регионе еще до обретения независимости Сирией, и исторически у Тель-Авива больше прав на Голанские высоты. Кроме того, Израиль заявляет, что передач стратегически важного района ослабит безопасность страны.

Дамаск, а вместе с ним и ООН полагают, что захваченные в ходе Шестидневной войны земли должны быть возвращены Сирии.

Нынешний шаг Дональда Трампа только накаляет обстановку.

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что организация поддерживает право Сирии на Голанские высоты. Представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз не намерен пересматривать свою позицию. «Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля», — приводит ТАСС слова Косьянич.

О поддержке территориальной целостности Сирии заявила Турция. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что попытки узаконить захват Голанских высот Израилем противоречат нормам международного права.

Перенос посольства США в Иерусалим привел к многочисленным жертвам

Дональд Трамп не в первый раз подбрасывает дровишки в костер арабо-израильского конфликта. Весной 2018 года США официально перенесли свое посольство в Израиле и Тель-Авива в Иерусалим.

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Израиль объявил Иерусалим столицей еврейского государства. Однако права на Восточный Иерусалим были закреплены за палестинцами, и его захват в ходе израильскими военными в 1967 году рассматривается как оккупация.

Интересно, что государственные учреждения Израиля в Иерусалиме располагаются в западной части города.

Мировое сообщество считает столицей Израиля Тель-Авив, и там расположены дипломатические миссии большинства государств.

21 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила проект резолюции, не признающей решение президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима как столицы Израиля.

Собственно, Трамп не был непосредственным инициатором переноса посольства — такое решение в США было принято еще в 1995 году. Но все предшественники Трампа в Белом доме предпочитали откладывать его практическое выполнение.

Перенос посольства привел к новому обострению конфликта между израильтянами и палестинцами. Только в день официального открытия миссии в Иерусалиме в столкновениях погибли около 40 человек.