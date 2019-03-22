Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Источник: AP 2019

«Сегодня глава “Газпрома” и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — говорится в заявлении министра, опубликованном 21 марта на сайте МИД Венгрии.

«Газпром» ранее сообщал, что председатель правления компании Алексей Миллер и глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто обсудили текущие вопросы сотрудничества. В разговоре, в том числе, речь шла о поставках российского газа в Венгрию с 2020 года, когда прекращает свое действие договор о транзите энергоресурса через Украину.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа с 2020 года, однако никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

В текущем году истекает контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского газа в Европу. В Брюсселе уверены, что новый договор должен быть подписан на более чем 10-летний срок.

При этом объемы поставок по этому соглашению должны быть «привлекательными для инвесторов», которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.