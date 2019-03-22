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12:50 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле назвали идею Трампа о признании Голан за Израилем помехой стабильности в регионе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем может существенно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

«Безусловно подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея ни коим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот», — заявил он журналистам, комментируя соответствующее заявление американского лидера.

В данном случае пока это только призыв. Будем надеяться, что призывом это и останется.
Дмитрий Песков.
пресс-секретарь президента РФ
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Накануне Трамп написал в твиттере, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение американского президента.

Голанские высоты — спорная территория, на которую претендуют Сирия и Израиль. До 1967 года они были частью Сирии, однако в ходе Шестидневной войны в 1967 года две трети высот были заняты Израилем.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

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