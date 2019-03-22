В Кремле назвали идею Трампа о признании Голан за Израилем помехой стабильности в регионе

Источник: AP 2019

«Безусловно подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея ни коим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот», — заявил он журналистам, комментируя соответствующее заявление американского лидера.

В данном случае пока это только призыв. Будем надеяться, что призывом это и останется. Дмитрий Песков. пресс-секретарь президента РФ

Накануне Трамп написал в твиттере, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение американского президента.

Голанские высоты — спорная территория, на которую претендуют Сирия и Израиль. До 1967 года они были частью Сирии, однако в ходе Шестидневной войны в 1967 года две трети высот были заняты Израилем.