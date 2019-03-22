ЕС дал Великобритании последний шанс для Brexit
Если британский парламент не одобрит нужное соглашение, то страна должна покинуть Евросоюз уже в апреле.
Если британский парламент не одобрит нужное соглашение, то страна должна покинуть Евросоюз уже в апреле.
Лидеры стран ЕС в четверг согласились перенести Brexit на короткий срок. Но они предупредили, что Великобритания
Изначально дата выхода Великобритании из ЕС была назначена на 29 марта. Но британский парламент дважды — в январе и 12 марта — отклонил соглашение о Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.
Мэй собиралась провести третье голосование на этой неделе, но спикер палаты общин Джон Беркоу неожиданно заявил, что премьер не может снова ставить на голосование свое соглашение, если в него не будут внесены существенные изменения. Поэтому Мэй в четверг 21 марта отправилась в Брюссель, чтобы попросить перенести Brexit на 30 июня.
Однако ЕС согласился дать отсрочку только до 22 мая, если парламент на следующей неделе
Переговоры в Брюсселе длились целых семь часов, отмечает Reuters. Мэй пыталась заверить европейских лидеров, что с третьей попытки ей удастся убедить парламент поддержать ее соглашение, но ей не удалось развеять их сомнения. «Мы
Президент Франции Эмманюэль Макрон занял жесткую позицию по отношению к Великобритании, пишет Financial Times. Он настаивал на том, что Брюссель должен исключить перенос Brexit на долгий срок, если Лондон не пересмотрит кардинально свою политику.
Это настоящий политический и демократический кризис. Но этот кризис создала Британия, поэтому именно британцы должны положить конец неопределенности.
Дата 12 апреля выбрана не случайно, отмечает FT. Это последний день, когда британское правительство может издать указ об участии страны в выборах в Европарламент. Сами выборы начнутся 23 мая, на следующий день после нового дедлайна. «До этой даты [12 апреля] все варианты остаются возможными, — заявил на
Петиция за отмену Brexit, размещенная на сайте британского парламента, набрала уже более 2,7 млн подписей. Парламент может обсудить любую петицию, набравшую более 100 000 подписей, а правительство должно в течение четырех дней ответить на все петиции, которые подписали свыше 10 000 человек.