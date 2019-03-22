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16:34 (мск), источник: Ведомости

ЕС дал Великобритании последний шанс для Brexit

Если британский парламент не одобрит нужное соглашение, то страна должна покинуть Евросоюз уже в апреле.

Источник: AFP 2019

Лидеры стран ЕС в четверг согласились перенести Brexit на короткий срок. Но они предупредили, что Великобритания по-прежнему рискует выйти из блока без каких-либо договоренностей, если британский парламент на следующей неделе не одобрит соглашение, предлагаемое премьер-министром Терезой Мэй.

Изначально дата выхода Великобритании из ЕС была назначена на 29 марта. Но британский парламент дважды — в январе и 12 марта — отклонил соглашение о Brexit, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Основная проблема заключалась в пункте о предотвращении возникновения жесткой границы с Ирландией. Парламентарии опасаются, что Великобритания окажется втянута в таможенный союз с ЕС после выхода из блока, если стороны не смогут заключить торговое соглашение.

Мэй собиралась провести третье голосование на этой неделе, но спикер палаты общин Джон Беркоу неожиданно заявил, что премьер не может снова ставить на голосование свое соглашение, если в него не будут внесены существенные изменения. Поэтому Мэй в четверг 21 марта отправилась в Брюссель, чтобы попросить перенести Brexit на 30 июня.

Однако ЕС согласился дать отсрочку только до 22 мая, если парламент на следующей неделе все-таки проголосует за соглашение Мэй. В противном случае дедлайн будет перенесен лишь до 12 апреля, и Лондон до этой даты должен будет «указать дальнейший путь». Если выход из тупика не будет найден, страна может выйти из блока без договоренностей. «Мы хотим упорядоченный [Brexit], но должны быть готовы ко всем сценариям», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (цитата по The Wall Street Journal).

Переговоры в Брюсселе длились целых семь часов, отмечает Reuters. Мэй пыталась заверить европейских лидеров, что с третьей попытки ей удастся убедить парламент поддержать ее соглашение, но ей не удалось развеять их сомнения. «Мы по-прежнему ближе к жесткому Brexit», хотя все лидеры хотят его избежать, отметил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Президент Франции Эмманюэль Макрон занял жесткую позицию по отношению к Великобритании, пишет Financial Times. Он настаивал на том, что Брюссель должен исключить перенос Brexit на долгий срок, если Лондон не пересмотрит кардинально свою политику.

Это настоящий политический и демократический кризис. Но этот кризис создала Британия, поэтому именно британцы должны положить конец неопределенности.
Эмманюэль Макрон
Президент Франции

Дата 12 апреля выбрана не случайно, отмечает FT. Это последний день, когда британское правительство может издать указ об участии страны в выборах в Европарламент. Сами выборы начнутся 23 мая, на следующий день после нового дедлайна. «До этой даты [12 апреля] все варианты остаются возможными, — заявил на пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск. — Британское правительство по-прежнему сможет выбрать между сделкой, отсутствием сделки, длительным переносом Brexit или отменой статьи 50 [о выходе Великобритании из ЕС]».

Но если оно не примет решение к этому дню, длительный перенос Brexit станет невозможен, предупредил Туск.

Петиция за отмену Brexit, размещенная на сайте британского парламента, набрала уже более 2,7 млн подписей. Парламент может обсудить любую петицию, набравшую более 100 000 подписей, а правительство должно в течение четырех дней ответить на все петиции, которые подписали свыше 10 000 человек.

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