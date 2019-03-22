Украина признала резидентку Comedy Woman угрозой
Министерство культуры Украины внесло телеведущую Екатерину Варнаву в список лиц, создающих «угрозу нацбезопасности». Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
Министерство культуры Украины внесло телеведущую Екатерину Варнаву в список лиц, создающих «угрозу нацбезопасности». Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
Согласно местному законодательству, фильмы с участием звезд, упомянутых в черном списке, запрещено транслировать или распространять. Это касается не только актеров, но и продюсеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов и других деятелей культуры.
В случае нарушения местное Госкино отзывает право на демонстрацию фильма.
Перечень составляется на основании обращений Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны, а также Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Сейчас в список входят 148 человек. Среди них — артист Василий Вакуленко (Баста), Стас Пьеха, Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и другие.
С марта 2017 года Варнаве запрещен въезд на территорию Украины.
Варнава прославилась как участница команд КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Позднее она стала резиденткой юмористического шоу Comedy Woman. Комик вела передачу «НТВ утром», реалити «Битва хоров», «Танцуй!» и «Песни. Реалити».
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