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15:18 (мск), источник: Интерфакс

Произведения искусства предложили вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Концепция проекта закона «О культуре» предлагает вывести произведения искусства из-под действия статьи Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих; документ в пятницу вынесен на парламентские слушания в Госдуме.

Согласно проекту, «содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как “публичные действия”, предусмотренные частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ».

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Указанная статья УК предусматривает ответственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа до 300 тысяч рублей.

Концепция проекта закона «О культуре» была подготовлена рабочей группой, утвержденной распоряжением администрации президента РФ в марте 2018 года. Она широко обсуждалась с культурным сообществом, творческим союзами, профессиональными ассоциациями и специалистами по экономике культуры.

Парламентские слушания — это первое открытое общественное обсуждение законопроекта. На них приглашены 265 участников — представители администрации президента, правительства, федеральных и региональных органов власти, региональные министры культуры, руководители крупнейших институций, лидеры творческих союзов, художники, ученые, бизнесмены.

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