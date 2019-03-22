Произведения искусства предложили вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Концепция проекта закона «О культуре» предлагает вывести произведения искусства
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Концепция проекта закона «О культуре» предлагает вывести произведения искусства
Согласно проекту, «содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как “публичные действия”, предусмотренные частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ».
Указанная статья УК предусматривает ответственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа до 300 тысяч рублей.
Концепция проекта закона «О культуре» была подготовлена рабочей группой, утвержденной распоряжением администрации президента РФ в марте 2018 года. Она широко обсуждалась с культурным сообществом, творческим союзами, профессиональными ассоциациями и специалистами по экономике культуры.
Парламентские слушания — это первое открытое общественное обсуждение законопроекта. На них приглашены 265 участников — представители администрации президента, правительства, федеральных и региональных органов власти, региональные министры культуры, руководители крупнейших институций, лидеры творческих союзов, художники, ученые, бизнесмены.