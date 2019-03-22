Переименование столицы Казахстана в Нурсултан признали полностью законным
С подобным разъяснением в пятницу, 22 марта, выступило министерство юстиции республики.
С подобным разъяснением в пятницу, 22 марта, выступило министерство юстиции республики.
В Минюсте напомнили, что, согласно статье 2 конституции страны, столицей Казахстана является Астана. Поправки в главный закон страны на основании статьи 53 может вносить парламент республики — по предложению президента на совместном заседании обеих палат парламента.
В статье 48 указано, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного главы государства (в данном случае это спикер сената
Однако проект изменений и дополнений в конституцию на республиканский референдум может не выноситься в том случае, если глава государства передает проект на рассмотрение парламенту, который принимает решение в соответствии с вышеупомянутой статьей 53. «Поправки в конституцию о переименовании столицы [из Астаны в Нурсултан] были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с конституцией и законами республики Казахстан», — подчеркнули в Минюсте страны.
С предложением переименовать казахстанскую столицу
В тот же день на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. По состоянию на 15:00 по московскому времени 22 марта, петицию подписали почти 43 тысячи человек.