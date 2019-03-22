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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Переименование столицы Казахстана в Нурсултан признали полностью законным

С подобным разъяснением в пятницу, 22 марта, выступило министерство юстиции республики.

Источник: Reuters

В Минюсте напомнили, что, согласно статье 2 конституции страны, столицей Казахстана является Астана. Поправки в главный закон страны на основании статьи 53 может вносить парламент республики — по предложению президента на совместном заседании обеих палат парламента.

В статье 48 указано, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного главы государства (в данном случае это спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который и предложил переименовать Астану в честь Назарбаева — прим. «Ленты.ру»), не вправе инициировать изменения в конституцию. Это вправе сделать или республиканский референдум, инициированный парламентом или правительством, но окончательное решение все равно принимает президент.

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Однако проект изменений и дополнений в конституцию на республиканский референдум может не выноситься в том случае, если глава государства передает проект на рассмотрение парламенту, который принимает решение в соответствии с вышеупомянутой статьей 53. «Поправки в конституцию о переименовании столицы [из Астаны в Нурсултан] были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с конституцией и законами республики Казахстан», — подчеркнули в Минюсте страны.

С предложением переименовать казахстанскую столицу Касым-Жомарт Токаев выступил 20 марта. Новый глава государства решил направить предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум, а конституционный совет республики представил положительное заключение по этому вопросу. Члены парламента единогласно поддержали переименование Астаны.

В тот же день на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. По состоянию на 15:00 по московскому времени 22 марта, петицию подписали почти 43 тысячи человек.

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