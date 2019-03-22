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17:06 (мск), источник: Интерфакс

Опрос ВЦИОМ показал рост рейтинга одобрения деятельности Путина до максимума с начала года

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина по состоянию на 17 марта достиг максимума с начала года, превысив 65%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в «Интерфакс».

Источник: AP 2019

Соответственно рейтинг неодобрения деятельности главы государства понизился до минимальных значений за тот же период, составив 26,2%, отмечают социологи.

Рейтинги одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ за последнюю неделю также выросли и составили 38% и 41% соответственно.
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В первую пятерку рейтинга доверия политикам, по данным ВЦИОМ, по-прежнему входят Путин, его показатель находится на уровне 33,4%, практически не меняясь с начала года; министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (11,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,7%) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (8,5%).

Электоральный рейтинг парламентских партий, согласно результатам исследования, составил: «Единой России» — 34,8%, КПРФ — 16,5%, ЛДПР — 11,3%, «Справедливой России» — 6,6%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов.

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