Опрос ВЦИОМ показал рост рейтинга одобрения деятельности Путина до максимума с начала года

Соответственно рейтинг неодобрения деятельности главы государства понизился до минимальных значений за тот же период, составив 26,2%, отмечают социологи.
Рейтинги одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ за последнюю неделю также выросли и составили 38% и 41% соответственно.
В первую пятерку рейтинга доверия политикам, по данным ВЦИОМ, по-прежнему входят Путин, его показатель находится на уровне 33,4%, практически не меняясь с начала года; министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров (11,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (8,7%) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (8,5%).
Электоральный рейтинг парламентских партий, согласно результатам исследования, составил: «Единой России» — 34,8%, КПРФ — 16,5%, ЛДПР — 11,3%, «Справедливой России» — 6,6%.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен с 11 по 17 марта среди 1600 респондентов.