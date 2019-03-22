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18:34 (мск), источник: ТАСС

США расширили санкции в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/ — Перечисленные в списке минфина лица и организации связаны преимущественно с деятельностью иранской организации SPND, занимающейся исследованиями в оборонной сфере.

Источник: AFP 2019

Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства финансов.

По утверждению минфина США, перечисленные в списке лица и организации связаны преимущественно с деятельностью иранской организации SPND, занимающейся исследованиями в оборонной сфере, а также еще несколькими иранскими исследовательскими компаниями.

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«За счет этих действий нынешняя администрация США в 25-й раз вводит санкции, относящиеся к Ирану и затрагивающие в общей сложности 960 лиц, организаций, воздушных и морских судов», — заявил на брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

В 2018 году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, «что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий».

Кроме того, по мнению американской стороны, Ирану следует отчитаться перед МАГАТЭ о военной составляющей ядерной программы и полностью отказаться от такой деятельности, предоставить инспекторам агентства доступ на все объекты по всей стране.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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