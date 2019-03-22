МИД Белоруссии исключил возможность объединения с Россией

«Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое и в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении, инкорпорации», — цитирует агентство Sputnik Владимира Макея.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Один из вариантов, писало издание, — объединение с Белоруссией, при котором господин Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку в России. Другой — передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, где президент страны Нурсултан Назарбаев покинул пост, но остался руководителем правящей партии, пожизненным главой Совета безопасности и отцом нации. По такому примеру Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Госсовету.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремле не обсуждают сценарии сохранения Владимира Путина у власти, в том числе путем объединения России и Белоруссии.