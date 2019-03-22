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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев поручил либерализировать ответственность за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Источник: AP 2019

«Обеспечить оперативное внесение проекта Федерального закона “О внесении изменений в УК РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства РФ” в правительство РФ в установленном порядке», — процитировал поручение премьера его пресс-секретарь Олег Осипов (цитата по ТАСС).

Поручение дано главе Минюста Александру Коновалову, министру финансов Антону Силуанову и руководителю РЭЦ Андрею Слепневу.

Ранее четыре бизнес-ассоциации попросили господина Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения.
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Среди авторов послания — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». Как сообщили в РСПП, речь шла об отмене ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте). Предприниматели отмечали, что наличие уголовной ответственности дестимулирует экспорт и влечет дополнительные риски для резидентов.

В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушение валютного законодательства.

Проект закона предполагает, что штраф за неперечисление в уполномоченный банк денежных средств будет варьироваться от 5% до 30%.
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