Медведев поручил либерализировать ответственность за валютные нарушения

«Обеспечить оперативное внесение проекта Федерального закона “О внесении изменений в УК РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства РФ” в правительство РФ в установленном порядке», — процитировал поручение премьера его пресс-секретарь Олег Осипов (цитата по ТАСС).
Поручение дано главе Минюста Александру Коновалову, министру финансов Антону Силуанову и руководителю РЭЦ Андрею Слепневу.
Ранее четыре бизнес-ассоциации попросили господина Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения.
Среди авторов послания — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». Как сообщили в РСПП, речь шла об отмене ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте). Предприниматели отмечали, что наличие уголовной ответственности дестимулирует экспорт и влечет дополнительные риски для резидентов.
В июле правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушение валютного законодательства.
Проект закона предполагает, что штраф за неперечисление в уполномоченный банк денежных средств будет варьироваться от 5% до 30%.